Qualche momento di preoccupazione questa mattina a Milano per i passeggeri di un treno della metropolitana. Pochi minuti dopo le 8, su un convoglio della linea rossa diretto a Sesto Fs si è sviluppato un principio di incendio. Non ci sono state fiamme, ma del fumo è uscito dalla motrice. L'episodio è accaduto mentre il treno si trovava alla fermata Uruguay: il macchinista e il personale di stazione hanno fermato il convoglio e hanno fatto evacuare per precauzione tutti i passeggeri. Da Atm precisano che nessuno è rimasto ferito né intossicato: non si è reso necessario l'intervento del personale paramedico dell'Azienda regionale emergenza. Il treno è stato portato in deposito, dove i tecnici, stando a quanto comunicato dall'Azienda dei trasporti milanesi, stanno facendo i rilievi del caso per capire cosa abbia provocato il principio di incendio e il fumo. I passeggeri sono invece stati fatti salire sul treno successivo: l'azienda ha puntualizzato che i disagi per i viaggiatori sono stati minimi: hanno giusto dovuto aspettare che arrivasse il treno successivo.

Il problema delle frenate improvvise

Il principio di incendio di questa mattina si aggiunge ai problemi che da diverso tempo affliggono i treni della metropolitana di Milano. Parliamo delle frenate d'emergenza improvvise, una circostanza che si verifica con una frequenza sospetta: il sistema automatico di sicurezza fa attivare le frenate d'emergenza anche quando non vi sarebbero pericoli concreti sui binari. Le frenate improvvise hanno provocato nei mesi scorsi molti feriti, per lo più passeggeri rimasti contusi a causa di cadute. Il problema è finito anche al centro di un'inchiesta della procura di Milano al momento senza indagati.