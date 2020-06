Un vasto incendio è divampato nella notte a Milano sul tetto di un palazzo, colpito da un fulmine.Le fiamme hanno avvolto la mansarda di un palazzo in via Scanini, a Milano, in zona Baggio.

Fulmine colpisce tetto e provoca un incendio: paura a Milano in zona Baggio

Il tetto dello stabile sarebbe stato colpito da un fulmine durante il forte temporale che si è abbattuto nelle scorse ore sul capoluogo lombardo. L'intera copertura è bruciata. Non risultano persone ferite: gli occupanti dell'abitazione, quattro persone in tutto, sono riusciti ad uscire in tempo e mettersi in salvo in strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per circoscrivere e spegnere il rogo. Allertati anche 118 e protezione civile, intervenuti intorno alle 4 di mattina. Per precauzione alcuni residenti sono stati fatti evacuare. Al termine delle operazioni di spegnimento una vasta porzione del tetto è risultata distrutta, così come l'appartamento all'ultimo piano mansardato.

In fiamme un appartamento a Monza: quattro persone intossicate

Nelle stesse ore un altro incendio si è verificato a Monza, all’interno di un appartamento in via Ramazzotti. Quattro persone sono rimaste intossicate e sono state soccorse e messe in salvo dai vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme. Si tratta di tre donne di 45, 49 e 70 anni e un uomo di 80 anni. Gli intossicati sono stati portati al pronto soccorso: non sono in gravi condizioni. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'1 di notte per cause ancora da accertare all'interno di un appartamento al secondo piano dell'edificio. Il rogo ha intaccato gli arredi dell'abitazione, devastandone gli interni.