Paura a Monza nella notte tra martedì e mercoledì 17 giugno a causa di un incendio divampato all'interno di un palazzo in via Ramazzotti. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'1 di notte per cause ancora da accertare all'interno di un appartamento al secondo piano dell'edificio. Il rogo ha intaccato gli arredi dell'abitazione, devastandone gli interni. Quattro persone sono rimaste intossicate a causa del fumo, ma fortunatamente sono riuscite a mettersi in salvo, anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono arrivati in via Ramazzotti con sei automezzi: dopo aver messo al sicuro i residenti dello stabile hanno spento le fiamme e dovranno adesso cercare di capirne le cause e ricostruire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza, che hanno prestato le prime cure ai quattro intossicati: si tratta di tre donne di 45, 49 e 70 anni e di un uomo di 80. Tutti sono stati poi trasportati al pronto soccorso con i sintomi di una lieve intossicazione, ma per fortuna nessuno di loro è in condizioni gravi o preoccupanti.

Un altro incendio nella notte a Milano, a causa di fulmine caduto su un tetto

Sempre nella notte un altro incendio è divampato a Milano, in una mansarda in via Scanini. A prendere fuoco il tetto, probabilmente a causa di un fulmine caduto durante il temporale abbattutosi sul capoluogo lombardo nella notte. Anche in questo caso, fortunatamente, nessuno ha riportato gravi conseguenze: tutti e quattro gli inquilini dell'abitazione sono infatti riusciti a mettersi in salvo in tempo. Una decina le persone che sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco a scopo precauzionale.