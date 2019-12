in foto: Linea rossa Metro di Milano

Un'altra brusca frenata ha causato il lieve ferimento di due passeggeri. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e 40 di questa mattina, 17 dicembre 2019, sulla Metro M1 su un treno i arrivo alla stazione di Loreto e diretto a Sesto San Giovanni. Stando a quanto riportano i soccorritori del 118 intervenuti sulla banchina della stazione, due persone avrebbero avuto bisogno di cure mediche: si tratta di due donne, una di 51 anni e una di 57 anni. La più giovane è stata accompagnata in ambulanza in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, mentre la seconda è stata medicata con successo sul posto. Stando a quanto ricostruito, si tratta di una brusca frenata in entrata alla stazione e sicuramente non si tratta di una frenata d'emergenza.

Le altre frenate brusche sulla metro di Milano: dieci giorni fa in sette al pronto soccorso

L'ultima frenata brusca con feriti si è verificata soltanto dieci giorni fa, il 7 dicembre, sempre sulla linea M1 della metropolitana milanese. Una frenata all'altezza della fermata San Babila, nel centro del capoluogo lombardo, provocò il ferimento di quindici persone. Otto furono visitate sul posto dai sanitari del 118, mentre altre sette furono trasportate in ambulanza al pronto soccorso. Nessuno di loro era in gravi condizioni. Un altro episodio simile si verificò lo scorso 27 novembre a Bisceglie, quando dodici persone rimasero ferite sempre a seguito di una brusca frenata. Tre donne finirono al pronto soccorso in codice giallo.