in foto: Immagine di repertorio

Treni bloccati sulla linea 1 della metropolitana di Milano. A provocare il disservizio una brusca frenata all'altezza della fermata San Babila, nel pieno centro del capoluogo lombardo. Secondo le informazioni apprese si tratta di un convoglio che viaggiava in direzione Nord verso Sesto. Scattato l'allarme, subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario del 118 accorso con quattro ambulanze e due automediche che sta visitando una ventina di passeggeri rimasti coinvolti. Tre le persone rimaste ferite, trasportate in ospedale con codice verde. La circolazione dei convogli è rimasta bloccata fra le fermate di Cairoli e Palestro, poi ripresa intorno alle 19.30.

Metro bloccata a Milano: circolazione tornata alla normalità

La circolazione nella tratta interrotta è ripresa intorno alle 19.30 e la situazione è tornata progressivamente alla normalità. Tanta paura ma nessuna conseguenza particolarmente greve. Nel tardo pomeriggio caos tra i passeggeri in entrata in stazione e in attesa di accedere alla banchina per salire a bordo dei convogli. Un avviso comparso sui monitor informava i viaggiatori che "la stazione è momentaneamente chiusa e non è possibile accedere ai treni". Disagi per chi si sposta in città utilizzando i mezzi pubblici in orario di rientro a casa da lavoro. Non sono ancora chiare le cause della frenata improvvisa.

L'incidente in metro a Milano è il secondo in dieci giorni

L'incidente avvenuto stasera a Milano è il secondo episodio nel giro di dieci giorni. Lo scorso 27 novembre a Bisceglie dodici persone sono rimaste ferite sempre a seguito di una brusca frenata effettuata nel pomeriggio dal conducente del convoglio. In quel frangente tre donne sono finite in ospedale in codice giallo.