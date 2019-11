in foto: Immagine di repertorio

Paura questo pomeriggio a Milano, a causa di un brusco incidente avvenuto in metro: un convoglio della linea M1 ha frenato bruscamente nei pressi della fermata di Bisceglie. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118: stando a quanto si apprende sarebbero 11 le persone coinvolte, rimaste contuse nell'incidente: le loro condizioni non sono state ancora però rese note.

L'ultimo episodio lo scorso 7 ottobre

Le operazioni del personale sanitario sono ancora in corso. Sette le ambulanze accorse insieme con un'auto medica: l'allarme è scattato intorno alle 16.40 quando è giunta la chiamata al 118 per un incidente in metropolitana. Resta da chiarire il motivo della brusca frenata del treno della metro M1. Non si tratta del primo episodio di questo tipo: diversi i casi in cui i treni hanno frenato bruscamente causando il ferimento di passeggeri e pendolari. L'ultimo risale al 7 ottobre scorso quando sempre nei pressi della fermata di Bisceglie un treno ha inchiodato provocando il ferimento di tre persone, rimaste contuse in maniera non grave.

Chiederemo commissione d'inchiesta

I ripetuti episodi di brusche frenate che si sono verificati a Milano nei mesi scorsi, dovuti principalmente a un problema al sistema frenante, avevano spinto la procura di Milano ad aprire un'inchiesta per lesioni colpose. Ed è di poco fa la notizia che Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, ha fatto sapere di voler chiedere una commissione d'inchiesta proprio in riferimento ai numerosi episodi circa le brusche frenato della metro milanese che hanno provocato dall'inizio dell'anno diversi feriti.