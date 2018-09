in foto: La nuova pavimentazione di piazza Cinque giornate (foto di MilanoX)

Dopo l'estate Milano ritorna a lavorare a pieno ritmo. Oggi, lunedì 3 settembre, rientra in vigore l'orario invernale dei mezzi pubblici, con il potenziamento di alcune linee di superficie di Atm per migliorare il collegamento tra alcuni quartieri. Dal Comune hanno inoltre informato che tutti i cantieri estivi che in questi mesi hanno interessato diverse zone della città si sono conclusi, nel pieno rispetto dei tempi. I lavori più importanti hanno riguardato piazza Cinque Giornate e corso di Porta Vittoria, che si presentano ai cittadini con un nuovo look, che non ha mancato di suscitare qualche critica. In piazza Cinque giornate gli interventi, la cui prima fase era avvenuta lo scorso anno, avevano l’obiettivo di rinnovare le infrastrutture con nuovi binari tecnologicamente innovativi che consentono di ridurre al minimo le vibrazioni e la rumorosità al passaggio dei mezzi, e quindi di evitare crepe e buche dell’asfalto. I lavori hanno poi riguardato il rifacimento completo delle intersezioni tranviarie e dei relativi scambi presenti sul lato di corso di Porta Vittoria, viale Premuda e inizio corso XXII Marzo, posati da oltre 40 anni, la dotazione di nuovi apparati di comando in radiofrequenza con la sostituzione di tre scambi e la ripavimentazione della piazza: è quest'ultima la novità più appariscente (e criticata), dal momento che i vecchi masselli sono stati sostituiti con l’asfalto rosso, che secondo Palazzo Marino rende più agevole il passaggio di tram e bus, e soprattutto più sicuro il transito di biciclette, pedoni e moto.

Le critiche alla nuova piazza

Una novità che non è però piaciuta a tutti: "Quando si distrugge un complesso paesaggistico come quello di piazza V giornate si supera una china che non ha più a che vedere con la destra, la sinistra, sopra o sotto: ma con l'anima stessa di Milano orrendamente sfregiata nel suo simbolo laico più importante – recita un commento apparso sulla pagina Facebook di MilanoX – Porta Tosa, lì dove migliaia di concittadini sacrificarono vita, case, sostanze, affetti pur di liberare Milano dal Dispotismo. Un bene vincolato non solo dalla legge, costruito con la sottoscrizione e i sacrifici di 30 anni dal Popolo di Milano in armi trasformato in una specie di pista di atletica dall'orribile e incongruo arancio-marrone. Una tonalità che ben si coniuga con chi ha permesso questo devasto. Senza più parole".

I lavori in viale Monza e negli altri cantieri

In viale Monza i cantieri aperti si sono conclusi, con una settimana di anticipo rispetto al programma, lo scorso sabato 25 agosto. I lavori hanno riguardato il rifacimento dei binari per abbassare il livello di inquinamento acustico e la linea tram 7 e il bus 86 hanno ripreso il loro regolare percorso. Secondo Palazzo Marino si eviteranno anche qui crepe e buche nell’asfalto. Lavori conclusi anche nel centro storico, in via Manzoni/ via Silvio Pellico: in questo caso hanno riguardato il rifacimento della fognatura.

Da oggi potenziate alcune linee Atm

Da oggi, lunedì 3 settembre, in contemporanea con il ritorno dell'orario invernale saranno potenziate alcune linee di superficie Atm:

Linea 64 Lorenteggio- Quarto Cagnino-Trenno-Bonola M1: è previsto il potenziamento nelle fasce di punta di mattino e sera, con un incremento complessivo di 12 corse nei giorni feriali, pari a 1.032 posti. L’intervento, fortemente voluto dai cittadini di Trenno e dai Municipi 7 e 8, andrà a vantaggio del quartiere Trenno per il collegamento con Bonola M1 e San Siro Stadio M5, e del quartiere Lorenteggio – dove insistono i cantieri per la M4 – per il collegamento con Primaticcio M1.

Linea 24 Vigentino-Duomo: è previsto il potenziamento nella fascia di punta del mattino, con un incremento di 5 corse nei giorni feriali, pari a 1.175 posti. L’intervento andrà a vantaggio del quartiere Ripamonti e si aggiunge ai potenziamenti già realizzati che hanno portato a un aumento di 41 corse al giorno.

Da sabato 8 settembre invece sarà potenziata la linea 15 Rozzano: è previsto il prolungamento del percorso del tram 15 a Rozzano fino a via Guido Rossa. Contestualmente saranno modificati e potenziati percorsi e frequenze delle linee suburbane 220, 328 e 230 (quest’ultima con un significativo incremento delle corse) al fine di migliorare i collegamenti con i Comuni del quadrante sud (Pieve Emanuele, Locate Triulzi, Opera, Basiglio), la M2, l’Ospedale Humanitas e le stazioni Pieve FS e Locate FS. Seguirà un ulteriore miglioramento per la linea 328 nel quartiere delle Rose di Pieve Emanuele d’intesa con l’Amministrazione locale.

Da lunedì 1 ottobre saranno infine potenziate le seguenti linee:

Linea 78: sarà modificato il percorso dell’autobus a Quarto Cagnino su via C. Marx. L’intervento, richiesto dai cittadini e dal Municipio 7, migliorerà il collegamento del quartiere.

Linea 71 Romolo M2-Porta Lodovica: seguendo le richieste dei cittadini e dei Municipi 5 e 6, il percorso dell’attuale linea sarà diviso in due. In particolare, tra Romolo M2 e Famagosta M2 saranno mantenute le stesse fermate e potenziate le frequenze, mentre il collegamento tra Famagosta M2 e Porta Lodovica sarà garantito dalla linea 59 con frequenze migliorate (un incremento di 10 corse nei giorni feriali pari a +860 posti). Solo dopo le 22, e con prolungamento fino alle 2, la linea 71 allungherà il percorso fino a Porta Lodovica, con transito in piazza XXIV Maggio, assorbendo il servizio dell’attuale bus di Quartiere Q71.

"Si tratta di un’implementazione, coordinata con ATM anche in base alle richieste dei diversi comitati di cittadini e Municipi, per migliorare alcuni collegamenti nei quartieri – ha detto Marco Granelli, assessore alla Mobilità -. Rendere sempre più capillare e diretto il servizio consente ai cittadini di abbandonare l’uso quotidiano dell’auto e migliorare la qualità dell’aria e la qualità dello spazio pubblico".