in foto: Immagine di repertorio

In fuga da Paderno Dugnano a Milano, a bordo di un'auto rubata. Quella appena passata è stata una notte "folle" per due fidanzatini di 17 e 16 anni, lui di Senago e lei di Paderno. Il ragazzo è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, resistenza, danneggiamento, furto e ricettazione e si trova adesso ai domiciliari. La ragazza, di un anno più piccola, è stata denunciata e affidata ai suoi genitori, gli stessi a cui la coppia di minori ha rubato l'auto usata per seminare panico in strada.

Una vicenda che ha dell'incredibile quella iniziata in via Bolivia, a Paderno Dugnano, e finita nei pressi della stazione Centrale di Milano. È lì che l'auto dei due fidanzatini si è arrestata, schiantandosi contro dei pali della segnaletica. Nel mezzo, un inseguimento a folle velocità durante il quale il giovane alla guida ha anche travolto un carabiniere e una vettura di servizio dell'Arma, ripartendo a tutta velocità dopo aver finto di volersi fermare per "arrendersi". Per fortuna nessuno è rimasto ferito: né il carabiniere investito né la giovane coppia, che dopo lo schianto finale e un ulteriore tentativo di fuga a piedi è stata finalmente bloccata e condotta in caserma a Sesto San Giovanni.

L'inseguimento, che ha coinvolto anche alcune auto della polizia, era iniziato attorno alla mezzanotte a Paderno Dugnano dopo una segnalazione di schiamazzi notturni. Alla vista della "gazzella" dell'Arma i due fidanzatini hanno provato a fuggire, riuscendoci per circa 20 chilometri prima dell'inevitabile finale. Un finale che adesso rischia di avere pesanti conseguenze per i due: quella di ieri sera è stata ben più di una bravata.