in foto: Il drone sequestrato in piazza Duomo

Una turista americana ha fatto volare un drone in piazza Duomo, a Milano, nonostante sia severamente vietato. E nonostante non lo sapesse neanche pilotare. In fase di atterraggio, infatti, il drone ha colpito al volto un passante, ferendolo. Gli agenti della polizia locale, che presidiano assieme alle forze dell'ordine la piazza, sono stati richiamati da alcuni cittadini attorno alle 13.45: il loro intervento non ha evitato che la turista ferisse con l'apparecchio radiocomandato il passante, ma i vigili hanno subito prestato assistenza al ferito e individuato la turista che stava pilotando il drone. Il passante è stato soccorso in codice verde dal personale del 118, che lo ha trasportato nel più vicino pronto soccorso: non è in gravi condizioni. La donna statunitense che aveva fatto volare il drone, una 31enne, è stata invece denunciata per lesioni e sanzionata per violazione al regolamento Enac (l'Ente nazionale per l'aviazione civile, che regola anche le modalità per pilotare e far volare i droni) e al codice della navigazione. Il drone, involontario protagonista della vicenda, è stato posto sotto sequestro dai vigili urbani.