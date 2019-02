in foto: Milano, corso Sempione: le auto parcheggiate tra gli alberi spariranno (Archivio LaPresse)

Attesa da tanti (residenti della zona e amanti dell'ambiente) e temuta da molti (soprattutto chi ci va al lavoro in macchina): è stato ufficialmente presentato dall'assessore alla Mobilità e ambiente di Milano, Marco Granelli, il progetto per la riqualificazione di corso Sempione, quello che con una punta di esagerazione viene definito gli Champs-Élysées del capoluogo lombardo. Il grande viale è in effetti uno dei più scenografici ingressi verso il centro di Milano: nelle giornate in cui la visibilità lo consente si possono ammirare in prospettiva l'Arco della Pace e la Torre del Filarete del Castello Sforzesco. Icone che resteranno anche nel nuovo corso Sempione, mentre sono destinate a scomparire altre immagini che ormai fanno parte della strada: e cioè le centinaia di auto che vengono parcheggiate nei due parterre alberati che si snodano lungo l'arteria stradale. È forse la novità più importante del progetto dal costo di quattro milioni di euro che partirà tra circa un anno e dovrebbe terminare nei primi mesi del 2021, quindi prima del prossimo appuntamento elettorale per le Comunali.

Diminuiscono i posti auto: più piste ciclabili

La scomparsa dei parcheggi tra gli alberi (circa 800 i veicoli che sostano ogni giorno, secondo il Municipio 8) non è comunque l'unica novità del nuovo corso Sempione. Sarà una strada a prova di ciclista e pedone, con piste ciclabili in entrambe le direzioni, attraversamenti pedonali più sicuri e più verde. Se in generale i posti auto diminuiranno, i parcheggi riservati ai residenti aumenteranno passando a oltre 900: sarà possibile grazie alla riduzione della carreggiata centrale, due corsie della quale saranno appunto riservate alla sosta (in totale si circolerà dunque su due corsie per senso di marcia). Il primo intervento di riqualificazione riguarderà il tratto che va dall'Arco della Pace fino a piazzale Firenze: il Comune è però intenzionato a proseguire l'opera anche verso la periferia, proseguendo con le stesse linee guida (più ciclabili, meno spazi per la circolazione delle auto) su viale Certosa fino al piazzale del Cimitero Monumentale e anche oltre, lungo le direttrici (come viale Gallarate) che portano alla zona di Cascina Merlata e dell'ex area Expo, oggi Mind (Milano innovation district). Inevitabili le critiche dell'opposizione al progetto di riqualificazione che penalizza chi utilizza l'auto in città: ma d'altronde, come mostra anche Area B, le intenzioni di Palazzo Marino sono proprio quelle di favorire la mobilità sostenibile e l'utilizzo di mezzi alternativi alle auto, eccetto quelle più "pulite".