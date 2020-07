Gesto di inciviltà in via delle Viole a Milano, nel quartiere Lorenteggio. La sera di lunedì 29 giugno, attorno alle 22, due uomini a bordo di un camion della nota società di spedizioni Bartolini hanno posteggiato il caratteristico mezzo di colore rosso accanto a un'aiuola e hanno iniziato a scaricare dei materassi per strada. Poi se ne sono andati, come se nulla fosse, sperando di passare inosservati. Non è però stato così: un residente della zona ha filmato tutta la scena, immortalando i due intenti ad abbandonare i rifiuti ingombranti per strada, in spregio a qualsiasi norma. Il residente ha poi pubblicato il video e alcune foto in uno dei tanti gruppi social di quartiere, la pagina "Milano Giambellino Lorenteggio Z6" su Facebook. E adesso, da questa denuncia social, si spera di riuscire a risalire ai due incivili, che rischiano di sicuro una multa salata.

Il camion potrebbe essere un mezzo dismesso dall'azienda

Qualche residente del quartiere ha fatto presente che i due "scaricatori abusivi" potrebbero anche non essere dipendenti della Bartolini o non lavorare per la ditta di logistica. Non è raro infatti che i camion "marchiati" con i nomi delle aziende e dismessi dalle stesse vengano acquistati da altri soggetti, e questo potrebbe essere uno di quei casi: il camion sarebbe stato visto infatti stazionare nella zona. Dalla Bartolini, in ogni caso, avrebbero bisogno quanto meno del numero di targa, purtroppo illeggibile almeno dalle foto pubblicate, per poter fare le opportune verifiche. La ditta dunque, già al centro in questo periodo di un caso legato a un focolaio di coronavirus a Bologna, potrebbe essere totalmente estranea ai fatti, di cui in ogni caso sarebbero responsabili solo i diretti protagonisti.

I materassi abbandonati per strada lunedì sera non sono comunque stato un caso isolato nella zona. In tanti hanno denunciato che il problema dei rifiuti per strada è molto diffuso nel quartiere, come documentato anche da altre foto e video denunce sul gruppo. Del caso si è interessato anche il presidente del Municipio 6, Santo Minniti.