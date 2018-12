in foto: Uno Scout speed in dotazione a una pattuglia della polizia locale (Twitter)

Non solo gli autovelox fissi, veri e propri spauracchi degli automobilisti milanesi. In città arriveranno a breve anche quelli "invisibili", perché installati direttamente nelle auto dei vigili. È stato il quotidiano "Il Sole 24Ore" a riportare la notizia: gli autovelox invisibili hanno un nome, Scout speed, e sono già utilizzati dai vigili di diversi comuni, tra cui Pavia in Lombardia. L'apparecchio si trova all'interno delle auto della polizia locale ed è in grado di rilevare infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità in entrambi i sensi di marcia oltre che verificare che l'automobilista sia in regola con tutti i documenti: una particolarità che l'accomuna ai più recenti sistemi tutor entrati in funzione in alcune tratte autostradali dopo lo stop al precedente sistema.

Lo Scout speeed non può essere riconosciuto dall'esterno: per l'automobilista che incrocia la pattuglia dei vigili equipaggiata con tale sistema, dunque, non c'è scampo. C'è però spazio per eventuali ricorsi: l'autovelox deve infatti essere sottoposto a periodici "tagliandi" ed è fallibile, nel senso che il limite di velocità deve essere di volta in volta impostato dall'agente che lo aziona: la possibilità di errore "a monte" è dunque sempre possibile. Lo Scout speed funziona con la tecnologia delle onde radar ed è efficiente anche di notte, grazie agli infrarossi. Non è ancora chiaro quando entrerà in funzione a Milano. A tutti gli automobilisti in ogni caso conviene semplicemente rispettare sempre i limiti di velocità: anche se vengono percepiti spesso come un modo per fare cassa da parte di Palazzo Marino, a Milano in realtà l'introduzione degli autovelox fissi, come riferito dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli, ha ridotto il tasso di mortalità degli incidenti stradali.