in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di 63 anni è stata urtata dallo specchietto della metropolitana mentre attendeva il treno sulla banchina, alla fermata Loreto. L'incidente è avvenuto attorno alle 15 sulla linea verde della metro di Milano, la M2. La donna è stata soccorsa dal personale paramedico del 118, intervenuto sul posto con due ambulanze in codice rosso: secondo quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza le sue condizioni sono serie, ma non critiche. La 63enne è stata infatti trasportata in codice giallo alla clinica Città studi. L'incidente ha coinvolto un treno che viaggiava in direzione Gessate – Cologno nord. La circolazione sulla linea verde è rimasta interrotta per alcuni minuti tra le stazioni di Lambrate e Caiazzo per consentire al personale paramedico di soccorrere la donna. Nella tratta interrotta, secondo quanto riporta l'Azienda dei trasporti milanesi, sono entrati in funzione dieci autobus sostitutivi. Dopo circa mezz'ora la situazione è lentamente tornata alla normalità.