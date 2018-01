in foto: L’assalto al gazebo di Fratelli d’Italia (foto di Fabio Massa)

Si è chiuso al momento con due denunce l'assalto a un banchetto di Fratelli d'Italia avvenuto ieri a Milano, nella centrale piazza Argentina. A denunciare l'accaduto era stato Riccardo De Corato, consigliere regionale di Fdi in Lombardia ed ex vicesindaco milanese. Secondo quanto ricostruito successivamente dalla questura, sabato pomeriggio in tre – due donne e un uomo – si sono fermati con un'auto su corso Buenos Aires, trafficata strada dello shopping milanese su cui affaccia piazza Argentina, assaltando il banchetto elettorale di Fratelli d'Italia. La donna, secondo quanto aveva anticipato Fabio Massa su "Affaritaliani" e ha poi confermato la questura, come prima cosa si era abbassata i pantaloni e aveva urinato su un volantino di Fratelli d'Italia. Poi, assieme all'uomo che era con lei, aveva aggredito un militante che stava distribuendo i volantini e un passante intervenuto per difenderlo.

Due denunciati per atti osceni in luogo pubblico e lesioni.

Alla fine due degli aggressori, una donna di 40 anni e un uomo di 37, sono stati denunciati con le accuse di atti osceni in luogo pubblico e lesioni. La donna è risultata avere diversi precedenti per reati comuni. Riccardo De Corato, che era presente sotto al gazebo assieme alla vicepresidente del movimento di destra Fare Fronte, Deborah Dell'Acqua, subito dopo l'aggressione aveva affermato: "Evidentemente la presenza di un gazebo di Fratelli d'Italia e di Riccardo De Corato dà fastidio: se ne facciano pure una ragione, perché noi continueremo ogni giorno a difendere le nostre idee e le ragioni del nostro impegno politico". Oggi pomeriggio il capogruppo di Fdi al Pirellone è tornato nuovamente sul luogo dell'aggressione, in piazza Argentina, protestando contro il "silenzio" di altri partiti politici su quanto accaduto: alla manifestazione era presente anche Daniela Santanchè.