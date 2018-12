in foto: Immagine di repertorio

MILANO – Grave incidente stradale quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 dicembre, in via Depretis, zona Barona: intorno alle 17, una donna di 88 anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada. Molto violento l'impatto: l'anziana è stata sbalzata in aria e ha impattato duramente l'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica: la donna è stata trasportata in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano, dove versa in condizioni disperate; è in coma e lotta tra la vita e la morte.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare le cause e la dinamica dell'incidente. Non è ancora chiaro se l'anziana donna, nel momento in cui è stata investita, stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali oppure no.