Una donna di 33 anni è stata investita da un'auto questo pomeriggio in via San Marco, in zona Brera a Milano, all'altezza del civico 34. La giovane donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata, in stato di coscienza, all'ospedale Niguarda in codice rosso a causa della violenza dell'impatto che le ha procurato diversi traumi. Sul posto è presente anche la polizia locale che sta facendo i regolari accertamenti per verificare la dinamica dell'incidente ed attribuire eventuali colpe al conducente del veicolo, che si è fermato per prestare soccorso alla giovane che ora si trova in prognosi riservata.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna, al momento dell'impatto con la vettura, si trovasse sulle strisce pedonali nell'atto di attraversare la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30, non molto distante dalla sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l'automobilista a investire la 33enne: al momento tutte le ipotesi restano al vaglio delle forze dell'ordine.

L'incidente lungo l'A4

Questa mattina un altro grave incidente si è verificato lungo l'autostrada A4, sulla tangenziale Nord, poco prima della barriera di Milano Est. Due camion hanno dato vita a un violento scontro coinvolgendo nel sinistro tre persone. Fortunatamente in questo caso nessuno è rimasto ferito in maniera grave in seguito allo scontro. Le persone coinvolte sono state soccorse e medicate sul posto, senza che fosse necessario il trasporto in ospedale.