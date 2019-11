in foto: I due camion coinvolti nell’incidente

Due camion si sono scontrati in un violento incidente avvenuto questa mattina lungo l'Autostrada A4 Venezia-Torino. L'impatto è avvenuto in corrispondenza della Tangenziale Nord e la barriera del casello di Milano Est: tre le persone coinvolte, nessuna delle quali però è rimasta ferita in maniera grave. L'allarme è scattato poco prima delle 10 della mattina di oggi lunedì 25 novembre. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'auto medica oltre ai vigili del fuoco e gli agenti di polizia stradale.

Incidente lungo l'Autostrada A4: traffico in tilt

Tre le persone ferite, si tratta di tre uomini di 41, 49 e 61 anni. Per fortuna nonostante il violento impatto nessuno di loro ha riportato ferite gravi: uno di loro è stato medicato sul posto dal personale sanitario ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Mentre gli altri due sono stati semplicemente visitati sul posto. Intanto il tratto di strada coinvolto è stato chiuso al traffico dalla polizia stradale per effettuare i rilievi del caso: secondo una prima ipotesi sembra che lo schianto tra i due mezzi pesanti sia avvenuto durante un sorpasso finito male. I due camion si sono infatti scontrati sul fianco. finendo col bloccare due corsie dell'autostrada.