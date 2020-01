Grave incidente questa sera a Milano in via Primaticcio, dove una donna di 30 anni è stata investita da un'auto e sbalzata a due metri di distanza dopo aver sfondato il parabrezza. La vittima ha riportato gravi ferite alla testa e al bacino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

L'allarme è scattato alle 18.40 di lunedì 27 gennaio. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Oltre alla ferita alla testa e al trauma al bacino, le è stata diagnosticata una sospetta amnesia provocata proprio dal violento impatto. È stata portata a Niguarda in codice giallo. I vigili del comando di piazza Beccaria indagano per ricostruire responsabilità e dinamica dell'accaduto. Il conducente del mezzo che ha travolto la 30enne si è fermato a prestare soccorso.

Incidente sulla Paullese: un morto e un ferito

Un altro drammatico incidente è avvenuto questo pomeriggio nel Cremonese lungo l'ex strada Statale 415. Nello scontro tra due auto una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 con la chiamata al 118. Sul posto, tra Pandino e Spino d'Adda, sono arrivate immediatamente un'ambulanza e un'auto medica. Allertato anche un elicottero. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Al momento però l'identità non è stata ancora rivelata.