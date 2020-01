in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questo pomeriggio nel Cremonese dove due auto si sono scontrate lungo l'ex strada Statale 415: il bilancio stando a quanto si apprende è di un morto e di almeno un ferito. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 di oggi quando è giunta la chiamata al 118 per un intervento tra Pandino e Spino d'Adda: sul posto sono giunte immediatamente un'ambulanza e un'auto medica raggiunte poco dopo da un elicottero. Purtroppo però quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell'incidente per uno dei feriti non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Al momento però l'identità della vittima non è stata ancora rivelata.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polstrada di Cremona per i rilievi del caso insieme con i vigili del fuoco: secondo una prima ricostruzione sembra effettuata proprio dalle forze dell'ordine sembra che le due auto, una Fiesta e una Panda, stessero procedendo nella stessa direzione lungo la Paullese quando una delle due vetture è stata violentemente tamponata dalla seconda, che sopraggiungeva in quel momento. Per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i Carabinieri di Pandino. Il traffico lungo la Paullese è rimasto completamente bloccato per permettere ai soccorritori di svolgere le operazioni di rito.