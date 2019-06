in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di 46 anni è rimasta ferita questa mattina a Milano in un incidente stradale. La 46enne stava attraversando la strada in viale Fulvio Testi, all'angolo con via Emilio Bignami, quando è stata investita da un tram della linea 31. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 9. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia locale di Milano, giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco del comando di via Messina e a due mezzi di soccorso, due ambulanze e un'automedica. Dalle prime ricostruzioni sembra che la donna stesse attraversando la strada col semaforo rosso: il conducente del tram non è riuscito a frenare in tempo e a evitare l'impatto. La donna è stata soccorsa in codice giallo all'ospedale San Raffaele: stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Areu avrebbe riportato delle sospette fratture costali e al bacino e un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche il conducente del tram, un uomo di 50 anni, è stato soccorso per lo choc dovuto all'episodio. Le sue condizioni non sono gravi: è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso della Multimedica di Sesto San Giovanni.

Sospesa per oltre un'ora la circolazione dei tram della linea 31

L'incidente ha avuto qualche ripercussione sulla circolazione dei tram della linea 31, che collegano Milano con Cinisello Balsamo. Per oltre un'ora le corse dei tram sono state sostituite da autobus: attorno alle 10.30 però, terminati i rilievi della polizia locale e le operazioni di soccorso, la linea ha ripreso il percorso regolare, anche se con qualche rallentamento.