Milano, derubano due turiste: denunciata a piede libero una delle ladre, una ragazza incinta

Una ragazza di 23 anni è stata identificata e denunciata a piede libero per un furto in stazione Centrale ai danni di due turiste cinesi. La donna aveva altre due complici che sono riuscite a scappare con la refurtiva. Per lei non si sono però aperte le porte del carcere in quanto, essendo incinta, il suo stato di salute non risulta compatibile con la detenzione.