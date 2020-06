Per entrare con le auto nel centro di Milano bisognerà tornare a pagare. Da lunedì 15 giugno sarà infatti nuovamente attiva Area C, la "congestion charge" (ex Ecopass) che tra le 7.30 e le 19.30 dei gironi feriali (dal lunedì al venerdì) impedisce l'ingresso nella Cerchia dei Bastioni ai veicoli più inquinanti e per altre categorie di veicoli prevede il pagamento di un pedaggio. La zona a traffico limitato era stata momentaneamente sospesa dallo scorso 13 marzo, per via del lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus. Da lunedì 15 giugno, però, come scritto dal Comune in una nota, Area C sarà riattivata. Resta invece sospesa, fino a nuovo provvedimento, l'altra zona a traffico limitato cittadina, Area B, che comprende la quasi totalità del territorio comunale e a differenza di Area C non prevede un pedaggio, ma semplicemente limita la circolazione di alcune categorie di veicoli, i più inquinanti, sempre tra le 7.30 e le 19.30 dei giorni feriali.

Torna anche la sosta a pagamento sulle strisce blu

Oltre alla riattivazione di Area C, che non ha mancato di suscitare qualche polemica tra l'opposizione che chiedeva una sospensione almeno fino a settembre, da lunedì 15 giugno torna anche la sosta a pagamento nei parcheggi delimitati da strisce blu e quella per i residenti all'interno delle strisce gialle. In questo caso però c'è un'eccezione: la sosta sulle strisce blu resterà infatti gratuita in periferia all'esterno della cerchia filoviaria, negli ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43 del territorio cittadino.

Palazzo Marino ha giustificato i provvedimenti con l'aumento del traffico, che nell'ultima settimana di maggio ha raggiunto l'80 per cento rispetto al periodo precedente al lockdown, mentre sui mezzi di trasporto pubblico il traffico di passeggeri è rimasto entro i livelli che consentono il distanziamento, ovvero al 22-25 per cento della capienza normale. Lo sharing di biciclette, monopattini e scooter è al 55 per cento di utilizzo, mentre quello delle automobili è al 40 per cento: "Il traffico presente all'interno della Cerchia dei Bastioni è tornato quasi ai livelli pre-emergenza Covid 19 e per questo riteniamo opportuno riaccendere le telecamere di accesso alla ztl Area C – ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli -. Mentre per la ztl di Area B, che corrisponde quasi a tutta la città, abbiamo al momento mantenuto la sospensione e monitoreremo i dati del traffico per capire quando rimetterla in funzione".

Area C: quali veicoli entrano gratis e quali non possono accedere

Ricordiamo che sulla base delle norme in vigore possono entrare gratuitamente all'interno di Area C i veicoli che trasportano disabili (con contrassegno) o persone dirette al pronto soccorso ospedaliero, i veicoli elettrici, i ciclomotori e motoveicoli e alcune tipologie di veicoli ibridi, i meno inquinanti.