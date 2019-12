in foto: (Paolo Limonta/ Foto Facebook)

Il nuovo anno porterà una new entry ai piani alti di Palazzo Marino. Da gennaio 2020 a Milano sarà inaugurato un nuovo assessorato dedicato all'Edilizia scolastica, un tema molto dibattuto nel corso di questi ultimi mesi. Ad annunciarlo è stato il sindaco Beppe Sala nel corso di un incontro con la stampa organizzato nella giornata di venerdì 20 dicembre per scambiarsi gli auguri di Natale. Il primo cittadino ha affidato la delega del nuovo assessorato a Paolo Limonta di Milano progressista, che nella vita lavora come maestro elementare. Le deleghe all'Educazione e all'istruzione resteranno ancora nelle mani di Laura Galimberti.

I Fondi destinati all'edilizia scolastica

"Ringrazio il mio Sindaco per la fiducia e ringrazio il Gruppo Consiliare di Milano Progressista che è stato la mia “casa” in questi anni. Le scuole sono cuore e passione, ma anche tetti, pareti, cortili e giardini. È l’insieme che garantisce il benessere e la felicità di tutti quelli che ci vivono ogni giorno. Prima di tutto quella delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi."Paolo Limonta ha commentato così la nomina come assessore all'Edilizia scolastica annunciata in queste ore dal sindaco Sala. Per lui inizierà un lavoro tutt'altro che semplice, con le opposizioni già sul piede di guerra per quanto accaduto in alcune strutture scolastiche in cui si sono registrate infiltrazioni d'acqua dal tetto a causa della pioggia, vedi il nido comunale Gucciardi o l'asilo in Viale Legioni Romane. Per Paolo Limonta sarà un compito tutt'altro che semplice, anche se Sala ha dichiarato che i 30 milioni di euro ricavati dalla vendita di Palazzo delle scintille saranno interamente dedicati ai lavori di edilizia scolastica