Per due anni hanno vissuto effettuando prelievi e acquisti con carte di credito rubate. Una coppia di milanesi, 35 anni lui e 39 lei, è stata arrestata dai carabinieri della stazione Milano San Cristoforo, che hanno messo fine alle loro attività illecite. I due, entrambi già noti alla giustizia, tra il 2016 e il 2017 hanno compiuto 28 prelievi agli sportelli bancomat ed effettuato nove acquisti di cellulari e gioielli per un valore di circa 20mila euro. Almeno dieci, secondo quanto hanno accertato le indagini, le carte di credito rubate utilizzate dai due per prelievi e acquisti: carte provenienti da diversi furti avvenuti ai danni di uomini, ma per lo più donne in diverse parti della città. Non è chiaro come i due siano venuti in possesso delle carte rubate: la coppia è accusata di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, ma non di furto. Adesso, dopo che i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Milano, l'uomo si trova in carcere a San Vittore mentre la donna è stata posta ai domiciliari presso l'abitazione della coppia, nella zona di via Forze Armate.

I prelievi ripresi dalle telecamere dei bancomat.

Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo le numerose segnalazioni di utilizzo fraudolento di carte di credito, partite dalle persone derubate. Molte donne vittime di furto si erano trovate senza la borsa nei parcheggi dei supermercati o di autolavaggi di Milano, mentre due uomini erano stati derubati dei loro portafogli mentre scaricavano un furgone. Gli accertamenti dei carabinieri hanno ricostruito, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nelle banche e nei negozi, tutte le attività illecite compiute dalla coppia con le carte di credito rubate in diversi sportelli bancomat ed esercizi commerciali della città.