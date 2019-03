"Per evidenti e gravi ragioni di ordine e sicurezza pubblica non sarà comunque consentita alcuna iniziativa in luogo pubblico che abbia carattere commemorativo o rievocativo". Con queste parole il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha fatto sapere che non verrà consentito a CasaPound di svolgere alcun tipo di manifestazione a Milano il 23 marzo, giorno nel quale cade il centenario della nascita dei Fasci di Combattimento per mano di Benito Mussolini e giorno scelto per organizzare un concerto band "ZetaZeroAlfa", legata a CasaPound che nefesteggi il ventennale. Al momento comunque, sottolinea la Prefettura nella nota, "non è stato presentato alcun preavviso di manifestazione per il 23 marzo, in coincidenza con il centenario della fondazione dei ‘fasci di combattimento’”.

Il concerto della band per il quale sono stati messi in vendita biglietti e organizzati pullman da diverse città di Italia, e per quale non è stata ancora comunicata una location, aveva mosso la preoccupazione e la successiva denuncia dell'associazione "Memoria antifascista" che aveva lanciato l'allarme: "Milano probabilmente sarà invasa da fascisti italiani e neonazisti europei". Sulla questione si è espresso anche il sindaco di Milano Beppe Sala che ha definito oltremodo oltraggioso qualunque tipo di iniziativa o manifestazione organizzate in quella data. "Auspico che il Prefetto e il Questore la vietino. Non accetteremo mai alcun tipo di raduno, corteo o iniziativa che inneggi e celebri il fascismo nella nostra città. Milano è e resterà sempre una città profondamente antifascista".