Entro il 2020 lo skyline di Milano si arricchirà con un nuovo grattacielo. Sorgerà a Citylife, dove un tempo sorgeva l'antica Fiera campionaria, e affiancherà i due grattacieli già esistenti: la torre Allianz (soprannominata "il Dritto") e la torre Generali (soprannominata "lo Storto"). Il nuovo grattacielo, firmato dall'architetto Daniel Libeskind, è stato già soprannominato "il Curvo" ed è un nuovo tassello nel progetto di riqualificazione dell'area, che lo scorso novembre ha visto anche l'inaugurazione di un centro commerciale e sulla quale in futuro verranno costruiti dei lotti di appartamenti. Da tempo si conoscevano i rendering del palazzo (la cui costruzione è iniziata nel 2016), ma da pochi giorni la società di consulenza PwC (PricewaterhouseCoopers) ha reso noto che affitterà per diversi anni il grattacielo, per farne la sede della sua divisione milanese.

"La Torre Libeskind rappresenta non soltanto la nuova sede di PwC, ma una scelta strategica che riflette la nostra visione dell’evoluzione dei servizi professionali e di come essi cambieranno nel prossimo futuro. I servizi professionali si dovranno caratterizzare sempre più per flessibilità, collaborazione, accesso a strumenti e nuove soluzioni tecnologiche e sostenibili, una costante contaminazione delle competenze e delle professionalità – ha detto l'amministratore delegato di PwC Italia Ezio Bassi – In una Milano che cresce anche PwC allarga il proprio sguardo ai bisogni delle nostre persone, dei nostri clienti, della comunità economica e di tutta la cittadinanza che troverà nel cuore del Business District di Milano l’eccellenza delle competenze. Un luogo di lavoro accogliente, in un contesto sempre più stimolante".

Il grattacielo sarà alto 175 metri.

Come sarà il grattacielo? Il palazzo sarà alto 31 piani, distribuiti sui 175 metri d'altezza. Ospiterà 3.550 persone, tremila professionisti e 500 persone di staff. In totale l'edificio occuperà 33.500 metri quadri. La forma curva del grattacielo (che è stata rivista e resa meno accentuata) ne fa idealmente una parte di una sfera che abbraccia tutta l'area di Citylife, dove si trovano già le torri firmate dagli architetti Arata Isozaki e Zaha Hadid. Al vertice del grattacielo ci sarà una sorta di corona, cioè un'ampia superficie vetrata ispirata alle cupole rinascimentali. L'intero edificio è stato concepito secondo criteri costruttivi e di sostenibilità ambientale all’avanguardia: la struttura, gli impianti, e la tecnologia sono stati progettati per minimizzare i consumi energetici e di acqua e massimizzare il comfort ambientale delle persone che lo vivranno. Il costo per realizzare il grattacielo, secondo il presidente di Citylife e amministratore delegato di Generali Real Estate Aldo Mazzocco, sarà di 270-280 milioni di euro.