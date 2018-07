in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 67 anni è in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Questa mattina l'uomo era in sella alla sua bici su viale Caterina di Forlì, vicino alla fermata metro Bande nere a Milano, quando è stato urtato da un'auto. Stando alle prime ricostruzioni, a colpirlo sarebbe stato uno degli specchietti retrovisori della vettura. A seguito dell'urto il ciclista è finito rovinosamente a terra, dove ha sbattuto la testa. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118: il codice dell'intervento, inizialmente giallo, è cambiato in rosso quando ci si è resi conto della gravità delle condizioni dell'uomo. Il ciclista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda: nella caduta ha riportato un grave trauma cranico e le sue condizioni sono preoccupanti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili urbani del comando di piazza Beccaria, che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica dell'episodio. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato alcune difficoltà di circolazione lungo viale Caterina da Forlì: secondo quanto riportato dall'account Twitter Infomobilità Milano si sono registrati rallentamenti all'altezza di via Fornari.