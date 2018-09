in foto: (Immagine di repertorio)

Un altro incidente stradale ha coinvolto un ciclista a Milano. È accaduto ieri sera ai Bastioni di Porta Nuova; un 49enne in sella alla sua due ruote, proveniente da piazza XXV Aprile, è passato col semaforo rosso e ha travolto una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali. L'uomo procedeva a velocità piuttosto sostenuta: l'impatto è stato violento e la donna, una 40enne, è caduta sull'asfalto sbattendo la testa. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica: la 40enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è ricoverata in gravissime condizioni e con prognosi riservata. Anche il ciclista è finito per terra: è stato trasportato al Fatebenefratelli in codice verde e le sue condizioni non destano preoccupazione. Alla polizia locale, che si è recata sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi e determinare la dinamica, l'uomo avrebbe spiegato di non essersi accorto del semaforo rosso.

Solo mercoledì un altro ciclista era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano. In questo caso l'uomo, un 84enne, stava attraversando sulle strisce pedonali in via Majorana, di fronte al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, quando è stato investito da una moto. Non è chiaro se l'anziano fosse in sella alla sua bici – circostanza vietata dal codice della strada – o se stesse spingendo a piedi la due ruote. In ogni caso dopo lo schianto il ciclista e il motociclista si erano entrambi rimessi in piedi: l'anziano era stato trasportato in codice giallo proprio al vicino Niguarda, dove però le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Poche ore dopo il ricovero è arrivata la notizia del suo decesso.