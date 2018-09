in foto: (Immagine di repertorio)

Giornata drammatica a Milano per quanto riguarda gli incidenti stradali. Il bilancio è pesantissimo: un uomo di 84 anni è morto, mentre una donna di 77 anni è in gravi condizioni. I due anziani sono rimasti vittime di due diversi incidenti avvenuti entrambi in mattinata, in due diverse zone della città. Attorno alle 8.30 l'84enne è stato travolto da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Majorana, di fronte al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Non è chiaro se l'anziano fosse in sella alla sua bici – circostanza vietata dal codice della strada- o se stesse spingendo a piedi la due ruote. Dopo lo schianto il ciclista e il motociclista si sono entrambi rimessi in piedi: l'anziano è stato trasportato in codice giallo proprio al Niguarda, dove le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Poche ore dopo il ricovero è arrivata la notizia del suo decesso. Anche il motociclista, un 47enne, è stato soccorso in codice giallo e trasportato all'ospedale Fatebenefratelli.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che dovranno accertare la dinamica di questo e dell'altro grave incidente avvenuto poche ore dopo, attorno a mezzogiorno, vicino alla stazione Centrale. In questo caso la vittima è un'anziana di 77 anni: anche lei stava attraversando – a piedi – le strisce pedonali in via Settembrini, all'angolo con piazza Caiazzo, quando è stata travolta dal furgone guidato da un uomo di 46 anni, che si è subito fermato a prestare le prime cure. L'anziana è stata soccorsa in codice rosso e trasportata al Policlinico, dove è ricoverata in gravi condizioni.