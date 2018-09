in foto: Il luogo in cui è avvenuto l’investimento (LaPresse)

Drammatico incidente stradale questa mattina a Milano, in zona stazione Centrale. Attorno alle 11.50, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, una donna di 77 anni è stata investita da un furgone mentre attraversava la strada. L'episodio è avvenuto all'angolo tra via Settembrini e piazza Caiazzo. Stando alle prime ricostruzioni, l'anziana stava attraversando sulle strisce pedonali quando il furgone, guidato da un uomo di 46 anni, l'ha travolta. Non è ancora stata accertata la dinamica, in particolare se il semaforo per i pedoni fosse verde o rosso. Il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono poi intervenute due ambulanze e un'automedica del 118, oltre agli agenti della polizia locale milanese. L'anziana è in gravi condizioni: è stata trasportata in codice rosso al Policlinico. I rilievi dei vigili dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente per valutare eventuali responsabilità da parte del conducente del furgone. L'episodio ha avuto qualche ripercussione anche sul traffico della zona, con i tram della linea 1 che sono rimasti bloccati in direzione centro.