Il traffico a Milano? Fa perdere ad automobilisti e motociclisti in media il 30 per cento in più di tempo nell'arco di un anno per raggiungere le loro mete. A dirlo è il Tom Tom index, la classifica mondiale sulle città più (e meno) trafficate. Il report relativo al 2018 è stato da poco pubblicato sul sito della nota azienda di navigatori Gps. Ed è proprio sulla base dei dati, anonimi, dei gps che viene stilata ogni anno la classifica. Il report si basa sul "congestion level", un indicatore che indica appunto il tempo aggiuntivo che chi guida un veicolo impiega per raggiungere la propria meta a causa del traffico. Milano è risultata essere la sesta città più trafficata d'Italia, dietro Roma (al primo posto), Palermo, Messina, Genova e Napoli.

Nel capoluogo lombardo il "congestion level" è pari al 30 per cento, e non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno (a Roma, invece, la situazione è peggiorata del due per cento). Significa che per andare in un posto gli automobilisti e i motociclisti impiegano il 30 per cento di tempo in più rispetto a quanto impiegherebbero se le strade fossero sgombre. A livello europeo Milano è la 52esima città più trafficata (sul podio ci sono Mosca, Istanbul e Bucarest) e la 103esima città più congestionata del mondo (sul podio, in questo caso, ci sono Mumbai, Bogotà e Lima).

Le giornate più e meno trafficate a Milano

Il Tom Tom index relativo al 2018 restituisce anche altri dati interessanti sul traffico a Milano. Ad esempio quello relativo alle giornate e alle fasce orarie più congestionate: sono, come era in realtà intuibile, gli orari di punta. Il lunedì mattina attorno alle 8 è il momento peggiore per ogni automobilista milanese, con il livello di congestione che arriva al 70 per cento. Al pomeriggio è invece la fascia oraria delle 18, in tutti i giorni infrasettimanali, a risultare la più trafficata. Nelle ore di punta, in media, al mattino i milanesi impiegano 20 minuti in più per raggiungere le proprie destinazioni, mentre alla sera impiegano 17 minuti in più. Altre curiosità riguardano le giornate più e meno trafficate dello scorso anno: l'incubo per tutti gli automobilisti è stato il 19 dicembre, con un "congestion level" pari al 62 per cento. Mentre la giornata più tranquilla e con le strade più scorrevoli è risultata essere il 19 agosto: il tasso di congestione del 4 per cento indica che la maggior parte dei milanesi, molto probabilmente, era in vacanza.

Le prime dieci città più trafficate nel mondo, in Europa e in Italia

Le prime dieci città più trafficate nel mondo sono Mumbai, Bogotà, Lima, Nuova Dehli, Mosca, Istanbul, Giacarta, Bangkok, Città del Messico e Recife. In Europa le città più congestionate sono invece Mosca, Istanbul, Bucarest, San Pietroburgo, Kiev, Dublino, Lodz, Novosibirsk, Cracovia ed Edinburgo. La classifica delle dieci città italiane più trafficate è invece la seguente: Roma, Palermo, Messina, Genova, Napoli, Milano, Catania, Bari, Reggio Calabria e Bologna.