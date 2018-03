Paura nella notte a Milano, vicino alla stazione di Lambrate. Un uomo di 51 anni ha cercato di uccidere l'anziana madre strangolandola. La scena è avvenuta in strada, in via Valvassori Peroni, attorno all'una di questa notte. I carabinieri, intervenuti dopo la telefonata di un vicino di casa della donna, si sono trovati di fronte una scena terrificante: l'uomo era in strada con le mani insanguinate e cercava la madre, che nel frattempo si era nascosta tra le auto parcheggiate. Il figlio, come riportato dalla testata "Milanotoday" che ha riportato la notizia, urlava e insultava la donna: "Mamma, p…, ti devo ammazzare".

Le violenze andavano avanti da due anni.

I militari dell'Arma sono riusciti a bloccare l'uomo con qualche difficoltà e lo hanno portato in caserma, arrestandolo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'anziana madre è stata invece soccorsa da un'ambulanza di passaggio: sul collo aveva ancora i segni della violenza perpetrata dal figlio. Solo quando la situazione si è calmata è stato possibile ricostruire quanto avvenuto. Il figlio era tornato a vivere in casa con la madre dopo che la donna era rimasta vedova. Da allora, circa due anni fa, per l'anziana era iniziato un vero e proprio incubo. Il 51enne, infatti, nullafacente e con problemi di dipendenza da alcol e droga, aveva iniziato a maltrattare la donna, usandole violenza fisica e psicologica. La donna aveva sempre sopportato le angherie del figlio violento, che però questa notte sono degenerate: l'uomo si è prima ferito spaccando con un pugno uno specchio. Poi aveva provato a strangolare la madre già in casa. Approfittando di un momento di distrazione del figlio, forse infastidito dalla ferita, la donna è riuscita a scappare in strada, nascondendosi tra le auto parcheggiate. Il figlio è sceso in strada per cercarla e proseguire l'aggressione. Nel frattempo però il vicino di casa, allarmato dalle urla, aveva già avvertito i carabinieri, che sono intervenuti e hanno liberato la donna dall'incubo in cui era piombata: "Quando ho visto l'ambulanza e i carabinieri arrestare mio figlio sono scoppiata in lacrime dalla felicità", ha affermato.