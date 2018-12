in foto: Carlotta Benusiglio

Non fu omicidio. È quanto stabilito dai periti nominati dal giudice sul caso di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa a un albero la mattina del 31 maggio 2016, in piazza Napoli, a Milano. La discussione è stata intavolata oggi, con la formula dell'incidente probatorio. Durante l'esposizione dell'esito degli esami, i medici legali hanno spiegato che secondo le conclusioni raggiunte, non si tratterebbe di strangolamento ma di morte per asfissia prodotta da impiccamento. Ora la parola passa alla procura con il pm Gianfranco Gallo che dovrà decidere se accogliere o no la ricostruzione fatta dai periti, secondo la quale la donna si sarebbe suicidata. Ciò potrebbe comportare una svolta nelle indagini nei confronti del compagno della donna, Marco Venturi, accusato di omicidio.