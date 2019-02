Sono stati arrestati durante un blitz delle forze dell'ordine lo scorso 13 dicembre, i nove indagati per i quali il giudice per le indagini preliminari di Milano Manuela Cannavale ha disposto il processo con rito immediato, senza dunque l'udienza preliminare. Le accuse per gli arrestati, tutti appartenenti all'area antagonista milanese, sono di associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e di resistenza a pubblico ufficiale: secondo gli inquirenti infatti avrebbero gestito un vero e proprio racket intorno alle case popolari nei quartieri Giambellino e Lorenteggio a Milano, agevolando l’occupazione abusiva in cambio di soldi per le loro iniziative.

L'inizio del processo è stato fissato per il 2 aprile

L'inizio del processo è stato fissato per il 2 aprile e gli imputati, difesi da Eugenio Losco e Mauro Straini, potranno decidere se scegliere riti alternativi o andare a dibattimento ordinario. La posizione dell'accusa sembra essere chiara: le persone indagate, tra le quali figura anche il 28enne Alberto Bosacchi, leader del Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio e ritenuto dagli inquirenti uno dei principali organizzatori della gestione delle case abusive, agivano perseguendo un unico scopo, "una propagandata ‘giustizia sociale' a tutela del diritto della casa, volta a creare una soluzione all'emergenza abitativa, parallela e contrapposta a quella offerta dalle Istituzioni".