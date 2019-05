in foto: Il camion dell’Amsa in fiamme (Foto Facebook di A. Loconsole)

Un camion dell'Amsa ha preso fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 29 maggio a Milano. L'episodio è accaduto attorno alle 11.30 mentre il mezzo dell'Amsa – l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani a Milano – si trovava in viale Suzzani, tra i quartieri di Niguarda e Bicocca. Le fiamme si sarebbero sviluppate dai rifiuti che erano stati caricati sul camion, in particolare della carta che si trovava nel compattatore: non è però chiaro cosa abbia scatenato il rogo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme: nessuno è rimasto ferito, anche se per facilitare l'intervento dei pompieri la strada è stata chiusa e questo ha comportato qualche disagio per gli automobilisti. Tra i cittadini che hanno assistito all'episodio c'è anche chi è riuscito a scattare una foto del camion in fiamme, immortalando l'alta colonna di fumo nero che si è sprigionata dai rifiuti bruciati.