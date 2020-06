in foto: (Immagine di repertorio)

Il cadavere di un uomo è stato scoperto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, a Milano, nella centrale piazza XXV Aprile. La vittima è un clochard di 56 anni, R.S., che secondo quanto accertato dai soccorritori del 118 sarebbe morto per cause naturali. È probabile che l'uomo sia deceduto nella mattinata di domenica: il suo corpo senza vita è stato però scoperto solo attorno alle 14.30, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. A fare la macabra scoperta è stato un altro senzatetto che, come la vittima, vive nella centrale piazza che si trova tra la movida di corso Como e quella di Moscova: ha chiamato l'amico ma, non ottenendo risposta, si è avvicinato al suo giaciglio di fortuna notando che non si muoveva e non respirava.

L'uomo è morto nella mattinata per cause naturali

A quel punto sono stati chiamati i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica, oltre ai poliziotti della questura di via Fatebenefratelli. Per l'uomo, tuttavia, non c'era più niente da fare: era morto già da ore. I primi esami, come scritto, hanno confermato che si è trattato di un decesso per cause naturali. La polizia ha identificato la vittima, chiudendo così il caso. Resta il grande dolore per una tragedia che rivela, in maniera drammatica, le due facce di Milano nella stessa piccola porzione della città: da un lato quella scintillante della movida, dei locali, delle boutique di moda e del lusso, dall'altro quella fatta di estrema povertà e di indigenza, dei suoi abitanti invisibili che muoiono dormendo per strada e i cui cadaveri vengono scoperti anche dopo ore.