in foto: Collage di foto del gruppo Facebook "Salviamo il parco del Campus Bassini del Politecnico di Milano"

Sin da prima dell'inizio dei lavori, l'operazione aveva destato grandi perplessità, tanto che i cittadini avevano organizzato diversi comitati per evitarne l'avvio pratico. Cosa che non sono riusciti a fare, visto che due giorni fa nel parco di via Bassini gli operatori hanno iniziato a tagliare i 140 alberi nell'area in cui verrà costruito il nuovo dipartimento di Chimica del Politecnico. Proprio l'università ha dato mandato per l'inizio dei lavori, prendendo però alla sprovvista i cittadini, i docenti e gli studenti del Politecnico stesso che si sono immediatamente mobilitati per fermarli.

Lo stop di Palazzo Marino e la convocazione del Politecnico

Lo stop è arrivato oggi direttamente dal Comune, con Palazzo Marino che ha convocato il Politecnico per una seduta di commissione che è fissata per le 16 di oggi pomeriggio di venerdì 6 dicembre, voluta fortemente dal presidente della commissione ambiente in consiglio comunale Carlo Monguzzi. Alla commissione di oggi prenderanno parte anche l'assessore al Verde e all'urbanistica Pierfrancesco Maran – che aveva cercato di minimizzare la questione – e il rettore del Politecnico Ferruccio Resta, il quale esporrà ai consiglieri comunali le motivazioni dell'operazione. E intanto sono già attesi in piazza della Scala i manifestanti che continueranno nelle proteste.