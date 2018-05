in foto: (Immagine di repertorio)

Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in codice rosso a bordo di un'ambulanza. Il piccolo questa mattina è rimasto vittima di un incidente stradale in via Varesina, al quartiere Cagnola (vicino al Portello). Secondo quanto accertato, il bimbo stava attraversando la strada assieme a una donna che lo accompagnava per andare all'asilo Varesina: il conducente di un furgone si sarebbe fermato per far passare i due ma un motociclista avrebbe superato il mezzo fermo e avrebbe investito in pieno il bimbo. Le condizioni del bambino sono subito apparse gravi: il piccolo non ha perso conoscenza, ma ha riportato un trauma cranico e diverse fratture a un braccio e a una gamba. I soccorritori del 118, intervenuti secondo quanto segnala l'Azienda regionale emergenza urgenza pochi minuti dopo le 8, hanno prestato le prime cure al bimbo e lo hanno poi trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano, cui spetterà determinare con esattezza la dinamica e le eventuali responsabilità del sinistro. Al momento la posizione più grave è quella del conducente dello scooter, che secondo i primi accertamenti stava procedendo ad alta velocità e ha effettuato una manovra azzardata superando il furgone, che si era invece correttamente fermato per fare attraversare il bimbo e la sua accompagnatrice in prossimità delle strisce pedonali.