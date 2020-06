Disavventura a lieto fine per una bimba di 5 anni di Milano. Ieri mattina, sabato 13 giugno, la piccola, che era stata momentaneamente affidata ad alcuni amici dei genitori, approfittando di un momento di distrazione degli adulti è uscita di casa e si è messa a passeggiare per strada, allontanandosi dall'abitazione. Attorno alle 7.30, secondo quanto riporta la polizia di Stato in una nota, il gestore di un bar che si trova in via Padova, all'angolo con via Pasteur, ha visto la bimba camminare da sola e l'ha accolta nel suo locale: poi ha chiamato il numero unico di emergenza per segnalare l'episodio.

La bimba ha trascorso tutta la mattinata in questura, giocando con i poliziotti

Gli agenti di una volante della questura si sono recati al bar e hanno parlato con la bambina, che ha spiegato loro quanto accaduto. La piccola era stata affidata dai genitori, usciti di casa presto per lavorare, ai vicini. Approfittando di un loro attimo di distrazione è uscita da sola dall'abitazione con l'intenzione di fare una passeggiata e si è così allontanata da casa. Gli agenti della volante si sono messi subito in contatto con i genitori della piccola, avvertendoli di ciò che era successo e tranquillizzandoli: in attesa del loro ritorno, hanno portato la bimba nella centrale operativa della questura in via Fatebenefratelli, dove i poliziotti e le poliziotte le hanno offerto la colazione e l'hanno intrattenuta per tutta la mattinata, giocando con lei e tranquillizzandola fino all'arrivo dei suoi genitori.