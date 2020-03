Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il bilancio preventivo che comprende anche un fondo di emergenza da circa 3 milioni di euro per sostenere la città e aiutarla a superare il coronavirus. La discussione a Palazzo Marino è durata tutta la giornata e si è conclusa solo alle 2 di notte, quando è arrivato il via libera al bilancio per il 2020 e il triennio 2020/2021 e 2022.

Il fondo istituito per l'emergenza coronavirus prevede il rinvio del pagamento di tasse e tributi e il rimborso alle famiglie per quei servizi che sono stati sospesi in seguito all'emergenza. Servirà anche per attività straordinarie "di tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti comunali e dei cittadini, con particolare riferimento agli anziani e agli affetti da patologie, acquistando i necessari dispositivi sanitari funzionali alla sanificazione, nonché gli interventi di sanificazione stessa".

Il documento impegna la giunta a attivarsi per garantire "il diritto al salario delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative impegnate sugli appalti nell'ambito dei servizi educativi scolastici e culturali del Comune".

Ieri sera il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato a rivolgersi a turisti e visitatori stranieri, in un video pubblicato sui propri canali social. Il primo cittadino si è rivolti agli “amici internazionali” della sua città ringraziandoli del loro affetto e spiegando che quella del coronavirus non è solo un’emergenza del Nord Italia ma globale: "Le misure attuate dal nostro governo sono necessarie e coraggiosa ma noi siamo pronti a tornare. Milan does not stop".