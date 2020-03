in foto: Un frame del video del sindaco Sala

Ci riprova il sindaco di Milano Beppe Sala, ma questa volta con un video in inglese nel quale si rivolge non più ai suoi concittadini ma agli stranieri, o più propriamente ai turisti, per parlare nuovamente di Milano e dell'emergenza coronavirus: "Alcuni media riportano notizie dal nord Italia che non corrispondono alla realtà – spiega il primo cittadino in un inglese dalla pronuncia stentata – siamo stati colpiti da una crisi che non ha una sola provenienza geografica, è un virus ed è un problema globale".

Milano non smette di lavorare per il futuro

Direttamente dal suo ufficio di Palazzo Marino Sala prova a spiegare che le misure attuate dal Governo sono coraggiose e necessarie per combattere contenere l'emergenza coronavirus in tutta Italia: "Ma non smettiamo mai di lavorare per il futuro perché non vediamo l'ora di rivedervi nella nostra città, ricca di ospitalità, cibo, design e cultura – spiega Sala che conclude – Milan does not stop. Ci vediamo presto!"

Pronti a ripartire: grazie per i vostri messaggi di affetto

Un messaggio che ricalca dunque la campagna di comunicazione attuata finora dalla città di Milano che da un lato si è dovuta arrendere alle misure attuate dal Governo per il contenimento del contagio da coronavirus, dall'altro rivendica il suo spirito di città fiera e sempre in moto, pronta a ripartire quanto prima. Il sindaco nel corso del video pubblicato sui propri canali social ha ringraziato anche i "tanti amici internazionali" della città che in questi giorni hanno mostrato il loro affetto.