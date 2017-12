Il biglietto dei mezzi pubblici milanesi potrebbe subire un aumento a partire dal 2019. Dopo le tante indiscrezioni, sull'argomento è intervenuto anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che in proposito ha affermato: "Stiamo facendo delle simulazioni, obiettivamente col servizio che si dà io credo ci sia spazio per un ritocco, però tutto ciò dipende dalla compatibilità di bilancio". Tradotto dal politichese, significa che il ticket per una corsa singola, che attualmente costa 1,5 euro (e dà diritto a una sola corsa in metropolitana e all'utilizzo di autobus e tram per 90 minuti), potrebbe passare a 2 euro. Il sindaco ha precisato: "Venerdì porteremo le linee guida alla giunta e poi ne discuterà il consiglio. Certo è che nelle grandi città internazionali i servizi sono servizi di qualità e il prezzo deve tener conto del fatto che un equilibrio di bilancio va mantenuto".

Milano sta investendo molto nel trasporto pubblico.

Servizio di qualità ed equilibrio di bilancio. Questi dunque sono gli argomenti messi sul tavolo da Sala per giustificare un possibile aumento del ticket, che farebbe incrementare gli incassi di Atm a fronte di una prevedibile diminuzione dei biglietti singoli venduti. Per tutti i cittadini milanesi e per i pendolari (anche se non si sa se gli abbonamenti subirebbero aumenti) il rincaro del biglietto è sicuramente uno spauracchio, anche se alcune considerazioni meritano di essere fatte. Il Comune sta investendo molto nel trasporto pubblico: basti pensare ai lavori in corso per la metro 4 (che sarà la quinta linea metropolitana cittadina) e al prolungamento delle linee M1 (la rossa) e M5 (la lilla) verso Monza. Il livello del servizio offerto a Milano è riconosciuto inoltre come uno dei migliori d'Italia, anche se non mancano certo le critiche: riguardano il periodo estivo (in cui la frequenza dei mezzi diminuisce) o la sicurezza di alcune linee di bus e tram. In ultimo va fatta una semplice considerazione finale: il prezzo di un biglietto dei mezzi pubblici a Milano costa quanto a Roma. E, almeno a giudicare dalle tante polemiche che ogni anno travolgono la Capitale, il prezzo uguale non si traduce in un uguale livello del servizio offerto.