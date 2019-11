Milano, bambino di dieci anni rianimato dopo un malore a scuola: le sue condizioni sono serie

Paura in una scuola primaria di Milano dove un bambino di dieci anni ha accusato un improvviso malore ed è crollato a terra a causa di un problema cardiaco. Attorno alle 17, mentre svolgeva attività extrascolastiche, il bimbo si è sentito male. Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118, i sanitari lo hanno rianimato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato in condizioni serie.