Baby gang in azione a Milano. Questa notte in via Padova, all'altezza del civico 92, un gruppo composto da cinque ragazzini, tra cui tre sedicenni ha aggredito un 19enne fuori da un ristorante cinese. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 2.20 di notte, di fronte al parchetto che si trova all'altezza di via Arquà. Secondo quanto riporta il quotidiano "La Repubblica", la baby gang avrebbe aggredito il 19enne con una bottiglia rotta e un coltello, sferrandogli un fendente al polmone. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la violenta aggressione.

Subito dopo l'episodio il gruppetto di ragazzini ha provato a fuggire: due ci sono riusciti, mentre tre sedicenni sono stati fermati da una volante e portati al carcere minorile Beccaria: potrebbero essere accusati di tentato omicidio. Il ragazzo ferito è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato in codice giallo all'ospedale San Raffaele, dove è al momento ricoverato. Le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non è la prima volta che via Padova, per molti versi laboratorio di multiculturalità, finisce sotto i riflettori per episodi di cronaca. Il più eclatante risale a febbraio del 2010, quando dopo l'omicidio di un 19enne egiziano si scatenò una sorta di rivolta nella strada, con auto ribaltate, vetrine sfondate e motorini buttati a terra.