in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale alle prime luci di oggi, mercoledì 8 luglio, a Milano. Un'auto con a bordo quattro ragazzi, tutti tra i 24 e i 25 anni di età, è andata a schiantarsi per cause da accertare contro due veicoli parcheggiati in viale Cirene, nella zona di Porta Romana. L'episodio si è verificato attorno alle 4.45 del mattino, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, che ha inviato sul posto quattro ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre ad allertare i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno prestato le prime cure agli occupanti della vettura. Uno, un 25enne che sedeva sul sedile posteriore, ha riportato le conseguenze più gravi: è stato trasportato in codice rosso al Policlinico a causa di una ferita e un trauma al torace. Un ragazzo di 24 anni che sedeva invece sul sedile anteriore del passeggero è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda per un trauma cranico. Meno gravi le condizioni degli altri due ragazzi, tra cui il conducente dell'auto: sono finiti entrambi, doloranti, in codice verde, all'ospedale Fatebenefratelli.

I rilievi affidati alla polizia locale

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale per i rilievi. Tre in totale i veicoli danneggiati: oltre all'auto dei giovani, anche una vettura e un camper che erano parcheggiati a bordo della strada. Restano da accertare le cause dell'incidente: spetterà agli agenti di piazza Beccaria capire per quale motivo il conducente dell'auto abbia perso il controllo della vettura e soprattutto a che velocità stesse andando.