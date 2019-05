in foto: Immagine di repertorio

Traffico in tilt e chilometri di coda sulla A4 dopo che un'auto si è ribaltata in seguito a un tamponamento poco dopo le sette e mezza di oggi, mercoledì 22 maggio. L'incidente è avvenuto tra Trezzo d'Adda (Milano) e Cavenago (Monza e Brianza), in direzione Milano, sulle corsie tre e quattro all'altezza del chilometro 156. La circolazione verso la metropoli si è bloccata: Autostrade per l'Italia segnala tre chilometri di coda tra Dalmine e Capriate.

Coinvolte quattro persone, nessun ferito grave

Nell'incidente che ha provocato il ribaltamento di un'auto sulla A4 sono rimaste coinvolte quattro persone. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, uno di 23, un 24enne e un 31enne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu con un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite serie e non è stato necessario effettuare alcun trasporto in ospedale. Allertati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia stradale di Novate.

Martedì traffico in tilt per un incidente sulla Milano-Meda

Continua una settimana complicata per il traffico sulle arterie che portano al capoluogo Lombardo. Martedì 21 maggio sulla Milano-Meda, all’altezza di Lentate sul Seveso, un tamponamento ha coinvolto più auto, una delle quali si è sollevata da terra a causa dell’urto ed è rimasta sospesa sul cofano di un’altra vettura. Anche in questo caso l'incidente, avvenuto alle 7.50 sul tratto in direzione Milano, ha paralizzato il traffico dei pendolari all'ora di punta. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice giallo per soccorrere i feriti, quattro persone in tutto, nessuno dei quali in gravi condizioni.