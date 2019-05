in foto: L’incidente (Foto Simone Adelchino dal gruppo Facebook La Milano–Meda)

Spettacolare incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 21 maggio, sulla superstrada Milano-Meda. Stando alle prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento tra più auto, una delle quali è un suv che, tamponato da una vettura più piccola che lo seguiva, si è sollevato da terra rimanendo in bilico sul cofano dell'altra auto. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Lentate sul Seveso e Barlassina, in direzione Milano, attorno alle 7.50. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice giallo, anche se non è ancora noto se vi siano dei feriti. Per soccorrere gli eventuali feriti e mettere in sicurezza la strada dalle auto incidentate sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Polemiche su Facebook

L'incidente è stato segnalato da molti utenti sul gruppo Facebook "La Milano-Meda", dove sono state pubblicate le foto del tamponamento e si segnalano code per chi procede sulla strada statale 35 in direzione Milano. Non sono mancate le polemiche tra chi ha commentato ironicamente l'episodio, chiedendosi come sia potuto accadere, e chi ha chiesto rispetto per le persone coinvolte, anche perché al momento non si conosce ancora l'esatta dinamica di ciò che è accaduto né si sa se vi siano persone rimaste ferite nell'incidente.