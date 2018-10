in foto: L’auto incastrata (Foto Parcheggio selvaggio e incidenti stradali a Milano, via Facebook)

Una distrazione, oppure un tentativo ostinato di voler passare dove, per ovvie ragioni, non si può. Il risultato è stato che ieri sera un automobilista è rimasto incastrato con la propria vettura sui binari del tram in viale Regina Giovanna a Milano, zona Porta Venezia. Non è la prima volta che accade un episodio del genere (quello più recente ad aprile): l'uomo alla guida proveniva da viale Tunisia (dove i binari sono allo stesso livello della sede stradale) e probabilmente non si è accorto che su viale Regina Giovanna, oltre l'incrocio con corso Buenos Aires, al centro della strada le rotaie del tram sono su una corsia sterrata e riservata. L'automobilista ha comunque percorso diversi metri prima di rimanere incastrato con la propria vettura sui binari. L'incidente non ha provocato alcune conseguenze a livello fisico per le persone coinvolte, ma in compenso i disagi per chi era salito a bordo dei tram delle linee 5 e 33 sono stati notevoli. Le linee, come ha riferito Atm, sono state deviate per consentire l'intervento di rimozione dell'auto. Il conducente della vettura, una Bmw, è stato multato.