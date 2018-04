Curioso incidente nella serata di ieri nei pressi di piazza Lanza a Milano, dove un'automobile è rimasta bloccata sui binari del tram, mandando in tilt la circolazione dei mezzi pubblici. Intorno alle 21 una donna alla guida della vettura ha deciso di percorrere la strada riservata ai tram, ma è rimasta incastrata sui binari, non riuscendo a proseguire oltre la sua corsa: i passeggeri che erano sul tram di passaggio di lì a poco sulle rotaie sono stati costretti a scendere dal mezzo. Tantissimi coloro che ne hanno approfittato per immortalare l'episodio con i propri cellulari.

Per tutto il tempo necessario a rimuovere l'automobile la circolazione dei mezzi pubblici di Atm è stata interrotta. La donna alla guida della vettura, oltre ad aver ricevuto una multa salata per aver percorso una strada vietata alla circolazione automobilistica, rischia adesso anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio.