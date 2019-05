in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 60 anni è ricoverato in fin di vita all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente questa mattina in zona Lambrate. A scontrarsi un'auto e una moto: i due mezzi viaggiavano lungo via Rombon quando intorno alle 9.20 sono venute a contatto in una dinamica non ancora chiara. Ad avere la peggio è stato però proprio il centauro che in sella alla propria moto è stato sbalzato sull'asfalto: l'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi con un'ambulanza e un'auto medica. L'uomo, stabilizzato, è stato trasportato al San Raffaele di Milano dove è giunto in codice rosso. Secondo un primo bollettino medico, avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo e le sue condizioni gravissime. La prognosi resta comunque riservata. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Milano che hanno chiuso il tratto di strada interessato per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. La chiusura ha provocato rallentamenti su tutto il tratto stradale.

Questa mattina un maxi tamponamento sulla Milano-Meda

Questa mattina poco prima delle 8 un altro incidente ha provocato il ferimento di diversi automobilisti: lo schianto è avvenuto lungo la superstrada Milano-Meda dove un maxi tamponamento ha coinvolto diverse vetture alcune delle quali sono rimaste schiacciate tra loro. In particolare un suv è stato tamponato da una vettura più piccola che lo seguiva: nell'impatto si è praticamente sollevato da terra rimanendo in bilico sul cofano dell'altra auto. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Lentate sul Seveso e Barlassina, in direzione Milano.